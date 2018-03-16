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В Самаре ограничат движение в связи с акцией «Россия-Крым: вместе навсегда!
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В Самаре ограничат движение в связи с акцией «Россия-Крым: вместе навсегда! 

АиФ-Самара 22 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По информации администрации областного центра, в воскресенье, 18 марта, с 18:00 до 22:00, в Самаре, в связи с проведением торжественного мероприятия «Областная общественная акция »Россия — Крым: вместе навсегда!» будет временно ограничено движение на следующих участках улиц:
— по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;
— по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.
Ограничение движения не касается спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Также с 00:00 до 22:00 18 марта будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.
Кроме того, с 18:00 до 22:00 18 марта городской общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297) будет следовать по скорректированной схеме.
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