Экс-сотрудника ДПС будут судить за смертельное ДТП в Шахтах 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, экс-полицейскому инкриминируется ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в начале октября 2017 года автомобиль, которым управлял инспектор ДПС, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной.
В результате аварии 24-летняя пассажирка обвиняемого погибла, пассажир другого автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.