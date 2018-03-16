Об автомобилях будущего расскажут школьникам в музее на Ленинградском проспекте

В музее «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте 17 марта проведут бесплатную деловую игру для детей 9–11 лет, интересующихся техникой. Собравшимся расскажут об экологичных двигателях и автомобилях, которые могут появиться на дорогах в недалеком будущем. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Деловая игра представляет собой практическое занятие по основам ресурсосбережения. В ходе игры юные гости узнают об экологичных двигателях, получат информацию об их особенностях, основных преимуществах и недостатках», — уточняется на сайте.

Начало часового занятия — в 15.00. Необходима предварительная запись на сайте. Напомним, «Экспериментаниум» расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11. (мю)