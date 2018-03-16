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Об автомобилях будущего расскажут школьникам в музее на Ленинградском проспекте
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Об автомобилях будущего расскажут школьникам в музее на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В музее «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте 17 марта проведут бесплатную деловую игру для детей 9–11 лет, интересующихся техникой. Собравшимся расскажут об экологичных двигателях и автомобилях, которые могут появиться на дорогах в недалеком будущем. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Деловая игра представляет собой практическое занятие по основам ресурсосбережения. В ходе игры юные гости узнают об экологичных двигателях, получат информацию об их особенностях, основных преимуществах и недостатках», — уточняется на сайте.
Начало часового занятия — в 15.00. Необходима предварительная запись на сайте. Напомним, «Экспериментаниум» расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11. (мю)
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