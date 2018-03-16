Видео: Куда лить незамерзайку, если крышка бачка грязная 

Любой мало-мальски опытный водитель знает, что делать, если закончилась жидкость в бачке омывателя — долить. Но, как оказалось, не у всех водителей есть представление о самом бачке омывателя. Непутевая девушка сначала озадачила, а потом привела в бешенство водителя, который пытался ей подсказать, куда следует лить незамерзайку.
Несмотря на подсказку, девушка настаивала на своем и упорно пыталась открутить крышку для долива масла в мотор. Аргумент, который привела брезгливая девица, поразил автора ролика: крышка бачка омывателя грязная, да и какая разница куда лить незамерзайку.
На всякий случай напомним нашим читателям, что разница есть. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Самый дешевый автомобиль в мире превратили в трекового монстраВидео: Пешеходный мост рухнул на оживленное шоссе в МайамиПешеходы-нарушители оказались МВД не по зубам