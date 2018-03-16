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Воронежец протаранил три машины и дерево на угнанном кроссовере
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Воронежец протаранил три машины и дерево на угнанном кроссовере 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Угонщик кроссовера Hyundai ix35 так торопился покинуть место преступления, что помял три автомобиля по пути, вылетел в сугроб и врезался в дерево в Воронеже, сообщает «Горком36». Авария попала в объектив регистратора.
ДТП произошло около 18 часов в минувший четверг, 15 марта, на Новосибирской улице. Незадолго до этого, как рассказали очевидцы, хозяин автомобиль завел машину и оставил греться, а сам ненадолго отлучился домой. Когда мужчина вернулся, парковочное место пустовало.
Угонщик так торопился, что не совладал с управлением — Hyundai помял три машины, после чего вылетел с дороги и, проломив ограждение, взобрался на пригорок, где врезался в дерево. На этом водитель посчитал заезд завершенным и быстро убежал. Задержать его пока не удалось.
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