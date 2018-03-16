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Ростовчанин потерял магазин от пистолета и смартфон во время нападения на автомобилиста
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Ростовчанин потерял магазин от пистолета и смартфон во время нападения на автомобилиста 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Агрессивный водитель набросился на другого автомобилиста, вооружившись пистолетом. Однако атака не увенчалась успехом — после непродолжительной борьбы из пистолета выпал магазин и нападавший, поняв, что остался безоружен, поспешил ретироваться. Оказалось, что на месте ЧП он оставил и свой смартфон. Все случившееся на видео сняли прохожие.
Нетривиальный инцидент произошел около 15:00 в четверг, 15 марта, на пересечении Красноармейской улицы и переулка Островского в центре Ростова-на-Дону.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent решил повернуть, но дорогу ему перегородила другая иномарка. Марку точно мы не запомнили, потому что события начали бурно развиваться. Водитель иномарки с криками вышел из машины и ударил ногой по двери автомобиля Hyundai. Тот, в свою очередь, тоже вышел из автомобиля и ударил ногой иномарку", — рассказали местному порталу 1rnd.ru горожане, ставшие очевидцами события.
На видеоролике видно, как в какой-то момент Hyundai начинает катать агрессора на капоте. Со слов свидетелей это произошло уже после потери магазина пистолета.
"Сначала он ударил пистолетом по лобовому стеклу. А потом тыкал пистолетом в лицо водителю Hyundai и что-то кричал по поводу того, что его не пропустили. Тот мужик тоже не растерялся и пытался выхватить оружие. В результате чего, отстегнулся магазин из пистолета и упал в салон. А мужик в Hyundai начал давить того и катать его на капоте", — рассказал мужчина, снимавший видео.
Когда вооруженный автолюбитель понял, что его пистолет больше не представляет угрозы, он быстро сел в свою машину и покинул место происшествия. Как позже выяснилось, мужчина обронил не только магазин, но и свой смартфон.
Полицию на место вызвал водитель Hyundai. В данный момент по факту ЧП проводится проверка, устанавливается личность нападавшего.
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