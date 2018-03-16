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Здоровье попавшей в ДТП группы «Пикник» в порядке
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Здоровье попавших в ДТП участников группы «Пикник» опасений не вызывает 

ТАСС 21 час назад
Фото: РИА Новости
Здоровье участников рок-группы "Пикник", попавших в ДТП в пятницу во Владимирской области, опасений не вызывает, сообщил ТАСС глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин.
"Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает", — сказал он.
Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир — Тума поступило в 13:10. По словам директора рязанской филармонии Елены Буняшиной, в ДТП пострадали участники группы "Пикник". Представитель группы Виктор Домбровский уточнил ТАСС, что все музыканты и директор группы Владимир Сафронов ехали в микроавтобусе, попавшем в ДТП. Техническая группа выехала раньше, поэтому уже прибыла в Рязань.
Рок-группу "Пикник" основали в Ленинграде в 1978 году. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В группе помимо него играют Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас) и Станислав Шклярский (клавишные).
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