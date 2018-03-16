Штраф за нарушение правил на переезде увеличат в 5 раз

Госдуму 16 марта внесён законопроект, которым предлагается увеличить с одной до пяти тысяч рублей административный штраф для водителей за остановку на железнодорожном переезде, а также выезд на него при закрытом шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора.

Нарушений очень много

Документ был подготовлен Правительством в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. По данным МВД России, только в 2016 году выявлено 80 379 таких нарушений. Ежегодно на железнодорожных переездах происходит до 300 столкновений автобусов и автомобилей с железнодорожным транспортом.

По мнению координатора партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько , Правительство своевременно отреагировало на запрос времени.

«Каждый водитель понимает, что поезд не может остановиться мгновенно, при этом многие продолжают нарушать правила пересечения железнодорожных переездов в надежде на русский авось, — пояснил парламентарий « Парламентской газете ». — В «лучшем» случае они теряют свой автомобиль, в худшем — это приводит к человеческим жертвам».

По словам депутата, в 2017 году в результате аварий на железнодорожных переездах страны погибли 94 человека и 317 были ранены. Ужесточение в пять раз административной ответственности же заставит водителей ответственней вести себя на переездах.

Как говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту, действующее наказание для нарушителей не соответствует степени общественной опасности. Документом также предусмотрено выделить в самостоятельный состав административного правонарушения пересечение нерегулируемого железнодорожного переезда при приближающемся поезде.

«К сожалению, в тексте правительственного законопроекта не отражено, как будет работать механизм фиксации нарушений, и как, и кем будут начисляться штрафы.

Сергей Бидонько отметил, что вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже несколько лет. К примеру, в 2015 году железнодорожники просили сделать его в размере 30 тысяч рублей. В декабре 2017 года Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается лишать нарушителей водительских прав на срок до двух лет вместо предусмотренных сегодня — трёх-шести месяцев, а в случае повторного нарушения правил пересечения железнодорожного переезда — лишать прав на три года.

«К сожалению, в тексте правительственного законопроекта не отражено, как будет работать механизм фиксации нарушений, и как, и кем будут начисляться штрафы, — подчеркнул законодатель. — Думаю, что эти вопросы будут решены при участии депутатов при работе над законопроектом».

Виноват не всегда водитель

По мнению экспертов, самое лучшее, если мы хотим добиться безопасности на переездах, — это строить на их месте путепроводы. Однако средств на столь затратные проекты найти будет непросто. Другой важной проблемой, о которой сейчас не вспоминают, является то, что за последние годы довольно много переездов переведены из разряда охраняемых в неохраняемые. Дежурных по переезду сократили и оставили только светофор.

Как рассказал «Парламентской газете» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, не все нарушения на переездах происходят исключительно по вине водителей.

«К примеру, светофоры на автомобильных дорогах трёхцветные, а на железнодорожных переездах двухцветные, — напомнил эксперт. — Когда загорается жёлтый при пересечении обычного регулируемого перекрёстка, водитель знает, что скоро загорится красный, он может предпринять заранее какие-то меры, чтобы остановиться. На железнодорожном переезде красный загорается неожиданно. А водитель уже, предположим, пересёк стоп-линию. Что теперь ему делать? Платить штраф».

По словам Виктора Травина, решение этой проблемы лежит на стыке интересов двух ведомств — МВД РЖД . Они должны сесть за стол переговоров и договориться, чтобы у светофоров на железнодорожных переездах был предупреждающий сигнал.

«Невозможно оборудовать все переезды автоматическими шлагбаумами и отбойниками, тем более что техника без контроля человека может дать сбой», — пояснил правозащитник.

Так, в январе на переезде в Лесколово Ленинградской области электропоезд промчался перед автомобилями через несколько секунд после открытия шлагбаума. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил запрос в РЖД с просьбой разобраться в работе шлагбаумов на железнодорожных переездах Петербурга и Ленобласти. В ответе на запрос руководство РЖД признало, что шлагбаумы были неисправны.

Невозможно оборудовать все переезды автоматическими шлагбаумами и отбойниками, тем более что техника без контроля человека может дать сбой. По мнению депутата Госдумы Михаила Щапова, прежде чем повышать штрафы, нужно создать условия для безаварийного проезда необорудованных железнодорожных переездов.

«Штрафы слабо помогут предотвратить новые трагедии, — полагает парламентарий. — На мой взгляд, инициатива должна сопровождаться планами Правительства по оборудованию переездов на самых аварийных участках сети РЖД. Сначала нужно создать условия для безаварийного движения через железнодорожные пути, а потом уже говорить о повышении ответственности».