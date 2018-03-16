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Школьники из Выхина-Жулебина повторили правила дорожного движения
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Школьники из Выхина-Жулебина повторили правила дорожного движения 

Управа района Выхино-Жулебино 23 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Команда юных инспекторов движения школы № 1393 «Рост», под руководством инженера ГО и ЧС Павла Мигирова, приняла участие в Московском городском конкурсе «Безопасное колесо».
На мероприятии учащиеся показали свои знания в области оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности.
Также юные инспекторы показали поучительную миниатюру, как следует переходить автомобильные дороги, и продемонстрировали свое мастерство фигурного вождения велосипеда. (вт)
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