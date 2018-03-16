Сотрудники ГИБДД Жуковского с 19 марта начнут проверять автобусы для перевозки детей

С 19 марта по 8 апреля сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд профилактических мероприятий на дорогах Жуковского , в частности, сотрудники ГИБДД проверят безопасность автобусов для перевозки детей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В указанный период (с 19 марта по 8 апреля — ред.) отделом ГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение ОПМ «Ребенок-пассажир, пешеход!», проверка автотранспорта, задействованного для перевозок детей автобусами в соответствии с требованиями «Правил организованной перевозки групп детей автобусами»», — говорится в сообщении.

Также инспекторы проведут работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

«Кроме того, дополнительно будет обследовано состояние улично-дорожной сети вблизи детских садов и школ. Запланировано проведение информационно-пропагандистских мероприятий среди детей и родителей», — отметил начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский Алексей Семиглядов.

За 2 месяца текущего года на дорогах Подмосковья зарегистрировали 53 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых четыре ребенка погибли и 56 получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 22%, число раненных в них детей — на 24%, однако количество погибших возросло на 300%.