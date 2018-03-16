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Под Самарой пьяный водитель Chevrolet Cobalt устроил массовое ДТП
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Под Самарой пьяный водитель Chevrolet Cobalt устроил массовое ДТП 

АиФ-Самара 23 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 15 марта, в 07:00, в Волжском районе, 59-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Cobalt, следуя по автодороге «Волжский-Курумоч-»Урал» со стороны Самары, на девятом километре трассы, выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с внедорожником Chevrolet NIVA, двигавшимся во встречном направлении, который съехал в кювет, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
После этого Chevrolet Cobalt столкнулся с автомашинами Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.
В результате автомобильной аварии водитель Chevrolet NIVA получил травмами груди и плеча. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водитель Chevrolet Cobalt находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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