Под Самарой пьяный водитель Chevrolet Cobalt устроил массовое ДТП

В четверг, 15 марта, в 07:00, в Волжском районе, 59-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Cobalt, следуя по автодороге «Волжский-Курумоч-»Урал» со стороны Самары , на девятом километре трассы, выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с внедорожником Chevrolet NIVA, двигавшимся во встречном направлении, который съехал в кювет, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

После этого Chevrolet Cobalt столкнулся с автомашинами Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.

В результате автомобильной аварии водитель Chevrolet NIVA получил травмами груди и плеча. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.