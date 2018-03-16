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Заезжай с любой полосы: на кольцах появились необычные знаки с кривыми стрелками
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Заезжай с любой полосы: на кольцах появились необычные знаки с кривыми стрелками 

ngs.ru 23 часа назад
Фото: ngs.ru
С 16 марта в Новосибирске начали менять знаки на кольцах — это делают для того, чтобы водители могли въезжать на них с любой полосы.
О замене дорожных знаков сегодня сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии пояснили, что, по правилам дорожного движения, на кольца можно въехать с любой полосы. Касается это и тех колец, где теперь нет знаков «Круговое движение». Но у водителей возникают разногласия. Некоторые из них считают, что если при въезде на такое кольцо стоит знак «Движение направо», то въезжать туда можно только с крайней правой полосы.
Чтобы не было разночтений, сотрудники ГИБДД и главного управления благоустройства и озеленения мэрии решили заменить дорожные знаки. Вместо знаков «Движение направо» при въезде на кольца ставят знаки «Движение прямо или направо» с необычной конфигурацией стрелок.
Убирать с колец знаки «Круговое движение» и менять их на знаки приоритета новосибирские власти стали с конца прошлого года. На это они пошли, поскольку 8 ноября в силу вступила новая версия правил дорожного движения, и водители стали путаться, кто кому должен уступать дорогу при въезде на кольца.
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