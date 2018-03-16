В Саянске на женщину обрушилась крыша остановки 

САЯНСК, 16 марта, ФедералПресс. Жительница Саянска пострадала во время обрушения крыши одного из городских остановочных комплексов.
Инцидент произошел сегодня утром в микрорайоне Юбилейный. На женщину, ожидавшую свой автобус, обрушилась крыша остановки. В ходе разбирательств выяснилось, что причиной падения стал накопившийся снег, что привело к нарушению сварных швов конструкции.
Пострадавшей оказали первую помощь местные жители, оказавшиеся на месте происшествия, а после ее осмотрели медики. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поврежденная конструкция и снег были оперативно убраны силами муниципальных предприятий. Остановочный павильон будет восстановлен в максимально короткий срок, а летом выполнен в новом виде.
Фото: пресс-служба администрации Саянска.