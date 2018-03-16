В Саянске на женщину обрушилась крыша остановки

САЯНСК , 16 марта, ФедералПресс . Жительница Саянска пострадала во время обрушения крыши одного из городских остановочных комплексов.

Инцидент произошел сегодня утром в микрорайоне Юбилейный. На женщину, ожидавшую свой автобус, обрушилась крыша остановки. В ходе разбирательств выяснилось, что причиной падения стал накопившийся снег, что привело к нарушению сварных швов конструкции.

Пострадавшей оказали первую помощь местные жители, оказавшиеся на месте происшествия, а после ее осмотрели медики. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поврежденная конструкция и снег были оперативно убраны силами муниципальных предприятий. Остановочный павильон будет восстановлен в максимально короткий срок, а летом выполнен в новом виде.

Фото: пресс-служба администрации Саянска.