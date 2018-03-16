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Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП во Владимирской области
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Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП во Владимирской области 

ТАСС 23 часа назад
Фото: ТВ Центр
ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Солисты группы «Пикник» госпитализированы после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменен, сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.
"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", — сказал она.
"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", — сказал ТАСС представитель группы Виктор Домбровский. Он добавил, что ближайшие концерты группы отменяются.
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