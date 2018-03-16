Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП во Владимирской области

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", — сказал она.

"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", — сказал ТАСС представитель группы Виктор Домбровский. Он добавил, что ближайшие концерты группы отменяются.