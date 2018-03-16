Автоинспекторы устроили погоню за BMW и загнали нарушителя в глубокий сугроб

Вечером, 16 марта, на Западном жилмассиве Новосибирска автомобиль BMW попытался скрыться от ГИБДД и застрял в сугробе.

Около 17:00 автоинспекторы заметили на улице Колхидской BMW без заднего бампера. Они потребовали, чтобы машина остановилась, но водитель проигнорировал полицейских и поехал дальше.

«Продолжилось по улице Фасадной, дальше они уехали на Порт-Артурские переулки, на 7-м Порт-Артурском переулке он не справился с управлением, вылетел с дороги и был задержан экипажем», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В автомобили было три человека — их задержали автоинспекторы. По предварительным данным, водитель был лишён прав, у него были признаки опьянения.

Также у ГИБДД есть подозрения, что в автомобили были наркотики.