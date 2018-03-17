В центре Волгограда автобус «прищемил» троллейбус

На остановке 7-я Гвардейская в центре Волгограда автобус не поделил дорогу с троллейбусом.

— Автобус № 95 пытался объехать своего «коллегу» и зацепил его за зеркало, — рассказывают очевидцы. — Высадив всех пассажиров, оба водителя тут же пошли осматривать машины.

Из-за небольшой притирки пассажирский автобус остался без заднего бокового стекла.

— Сначала оно пошло трещинами, а потом лопнуло полностью, — уточняют горожане, ставшие очевидцами аварии. — Автобус получил и несколько больших царапин. Кстати, из-за остановившегося транспорта на Первой Продольной магистрали скопились небольшие заторы.