Ещё
В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек 

59.ru 23 часа назад
Фото: 59.ru
Очередное ЧП, связанное с отключением воды, произошло утром 16 марта в Оханске. Сейчас в районном центре без воды остается более тысячи местных жителей.
Прорыв магистрального водопровода случился в 10:00 на улице Уральская в Оханске. В результате аварии водоснабжение отключили в 26 многоквартирных и 144 частных домах в секторе с населением 1300 человек. В зону отключения также попали пять социальных объектов, в том числе три детских сада.
— Для устранения порыва водопровода производятся ремонтные работы ЖКХ «Гарант», ориентировочное время завершения работ — 20:00. О дальнейших изменениях будем сообщать дополнительно, — пояснили в администрации Оханского района.
В единой дежурно-диспетчерской службе 59.ru рассказали, что в 17:00 водоснабжение в жилых домах восстановят на час, чтобы жители смогли набрать воды.
Ранее в Кудымкаре был введен режим ЧС из-за прорыва водопровода. Аварию планируют устранить к вечеру 16 марта.
59.ru: последние новости
В Перми полиция ищет водителя легковушки, который врезался в машину скорой помощи и сбежал с места ДТП Выехал на встречку: в Перми водителя ВАЗа госпитализировали после аварии с Infiniti Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты вечером и ночью. Будут ли штрафовать «безжилетников»?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ168
Украина пожаловалась в ООН151
В Госдуме оценили заявление Порошенко45
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Фанаты с трудом узнали Пугачеву33
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение