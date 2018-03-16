В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек

Очередное ЧП, связанное с отключением воды, произошло утром 16 марта в Оханске . Сейчас в районном центре без воды остается более тысячи местных жителей.

Прорыв магистрального водопровода случился в 10:00 на улице Уральская в Оханске. В результате аварии водоснабжение отключили в 26 многоквартирных и 144 частных домах в секторе с населением 1300 человек. В зону отключения также попали пять социальных объектов, в том числе три детских сада.

— Для устранения порыва водопровода производятся ремонтные работы ЖКХ «Гарант», ориентировочное время завершения работ — 20:00. О дальнейших изменениях будем сообщать дополнительно, — пояснили в администрации Оханского района.

В единой дежурно-диспетчерской службе 59.ru рассказали, что в 17:00 водоснабжение в жилых домах восстановят на час, чтобы жители смогли набрать воды.