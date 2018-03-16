Камера запечатлела наезд таксиста на людей на юго-востоке Москвы

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и пешеходов произошло в пятницу, 16 марта, около дома № 74 по Рязанскому проспекту в Москве

Судя по кадрам записи, сделанной камерой наблюдения, таксист не успел своевременно сбросить скорость и попытался избежать столкновения с машинами, остановившимися перед «зеброй».

Такси все же задело два авто, после чего вылетело за пределы проезжей части, сбило двух человек и врезалось в светофор.

По предварительной информации, пострадавшие получили серьезные травмы.