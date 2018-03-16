В Полтавском районе водитель грузовика сбил пешехода

Омской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

Сегодня, 16 марта, в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В посёлке Полтавка водитель грузовика насмерть сбил пешехода.

Полицейские установили, что водитель грузового автомобиля КАМАЗ, мужчина 1969 года рождения, ехал по улице 40 лет Победы. В районе дома № 51 он совершил наезд на пешехода, который лежал на дороге. 42-летний мужчина умер в больнице.

Госавтоинспекторы проводят проверку. В ходе неё они выяснят все обстоятельства и причины происшествия