Ещё
В Полтавском районе водитель грузовика сбил пешехода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Полтавском районе водитель грузовика сбил пешехода 

АиФ-Омск 16 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
В Омской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.
Сегодня, 16 марта, в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В посёлке Полтавка водитель грузовика насмерть сбил пешехода.
Полицейские установили, что водитель грузового автомобиля КАМАЗ, мужчина 1969 года рождения, ехал по улице 40 лет Победы. В районе дома № 51 он совершил наезд на пешехода, который лежал на дороге. 42-летний мужчина умер в больнице.
Госавтоинспекторы проводят проверку. В ходе неё они выяснят все обстоятельства и причины происшествия
АиФ-Омск: последние новости
40 000 омичей будут голосовать не по прописке Омские госавтоинспекторы проверят водителей грузовиков В Омске мусоровоз столкнулся с легковушкой и уехал с места аварии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ168
Украина пожаловалась в ООН151
В Госдуме оценили заявление Порошенко45
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Фанаты с трудом узнали Пугачеву33
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение