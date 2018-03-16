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В Кирове столкнулись три автомобиля
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В Кирове столкнулись три автомобиля 

Vyatka-grad.ru 16 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 15 марта 2018 года, в Кирове на улице Ленина столкнулись ВАЗ-21093, ГАЗ-4732 и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 9:20 у дома № 178 по улице Ленина.
«29-летний водитель ВАЗа выехал на перекресток на красный свет, при этом с прилегающей территории выезжал ГАЗ под управлением 32-летнего водителя, произошло столкновение. От удара «девятку» откинуло на стоящий Hyundai, которым управлял 48-летний мужчина», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
По словам очевидцев, из-за массовой аварии на улице Ленина образовалась пробка. К счастью, в аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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