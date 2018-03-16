В Кирове столкнулись три автомобиля

В четверг, 15 марта 2018 года, в Кирове на улице Ленина столкнулись ВАЗ-21093, ГАЗ-4732 и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 9:20 у дома № 178 по улице Ленина.

«29-летний водитель ВАЗа выехал на перекресток на красный свет, при этом с прилегающей территории выезжал ГАЗ под управлением 32-летнего водителя, произошло столкновение. От удара «девятку» откинуло на стоящий Hyundai , которым управлял 48-летний мужчина», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области

По словам очевидцев, из-за массовой аварии на улице Ленина образовалась пробка. К счастью, в аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Фото — ГИБДД по Кировской области