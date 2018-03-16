Появились подробности угона машины, на которой неизвестный устроил 3 ДТП в Воронеже

Полиция возбудила уголовное дело. Полицейские возбудили уголовное дело по факту угона Hyundai ix35, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в пятницу, 17 марта. Подробности вечернего инцидента корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказала дочь владельца иномарки Софья Старцева. По словам девушки, автомобилист постоянно ставит свой Hyundai перед зданием на улице Новосибирской, в котором работает. В 18:30 четверга, 16 марта, мужчина после работы сел в автомобиль и понял, что забыл на рабочем столе документы, и вернулся за ними. — Это заняло это пару минут, но выйдя на улицу, он не увидел свою машину. Ему позвонил знакомый и сообщил, что заметил его уже разбитую машину в ужасном положении и расспрашивал о случившемся. Автовладелец тут же позвонил в полицию и сообщил об угоне, — рассказала Софья Старцева. Благодаря фото и видео выяснилось, что угонщик поехал по улице Новосибирской и на остановке «Улица Танеева» задел две припаркованные легковушки.

После этого при попытке обхода «ВАЗ-2114» — угонщик на Hyundai зацепил машину, но не остановился и объехал через две «сплошных». Через несколько десятков метров водитель угнанной иномарки перестроился в правую полосу, не справился с управлением, сбил забор и улетел в сугроб, где ещё и врезался в дерево. — Имеется видео, где после случившегося, угонщик через пару секунд после остановки транспорта деревом скрывается с места произошедшего, — добавила Софья.