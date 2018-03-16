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Пьяный водитель спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу под Самарой
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Пьяный водитель спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу под Самарой 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Авария произошла утром 15 марта в Волжском районе. Пострадал один человек, были повреждены четыре автомобиля. В ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что ДТП произошло вчера в семь часов утра. 60-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал из Самары на автодорогу Волжский-Курумоч-«Урал». По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения на девятом километре автомобильной дороги. В результате такого маневра машина столкнулась с еще несколькими транспортными средствами. Chevrolet NIVA, двигавшаяся в противоположном направлении, от удара съехала в кювет. После этого виновник аварии наехал еще на два автомобиля: Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser. Сотрудниками ГИБДД получены данные о том, что виновник ДТП во время аварии находился за рулем своего автомобиля в нетрезвом виде. Сообщается, что пострадавший водитель «Нивы» попал в больницу с несколькими травмами. Мужчина до сих пор находится под наблюдением врачей.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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