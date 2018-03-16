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Почти полсотни водителей ездили по Вологде на неисправных автомобилях
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Почти полсотни водителей ездили по Вологде на неисправных автомобилях 

Вологда.рф 16 марта 2018
Фото: Вологда.рф
22 водителя получили штрафы за грязные автомобильные номера. Профилактический рейд «Чистый номер» прошел в Вологде накануне.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, массовая проверка автомобилистов прошла в разных микрорайонах города. Дорожные полицейские дежурили на пересечении Сергея Орлова — Чернышевского, на Предтеченской и Карла Маркса. За «нечистоплотность» вологжане получили штрафы в 500 рублей. Как отмечают правоохранители, чистыми номера должны быть, чтобы автомобиль можно было опознать очевидцам ДТП, дорожным камерам, другим участникам движения.
Также проверили сотрудники ГИБДД техническую исправность автомобилей. Оказалось, что различные поломки для вологодских водителей не являются веской причиной, чтобы «выйти из-за руля». Технические неисправности, при которых, по закону, нельзя пользоваться транспортным средством, были выявлены на 48 машинах.
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