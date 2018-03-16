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На Тюменском тракте под Екатеринбургом на 3 месяца ограничат движение
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На Тюменском тракте под Екатеринбургом на 3 месяца ограничат движение 

Уралинформбюро 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Из-за ремонта моста.
Транспортный поток по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в районе Белоярской заставы и железнодорожной станции Глубокое ограничат почти на 3 месяца. С 19 марта по 10 июня 2018 года на этом участке дороги введут реверсивное движение и превратят 4 полосы в 3.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уралуправтодора», ограничение движения связано с ремонтом моста. При этом латать путепровод начали еще в 2017-м, обещая закончить к зиме. Однако до конца декабря водителя стояли в пробках из-за подрядчика, не успевшего по срокам.
Полностью работы на мосту планируется завершить к ноябрю 2018 года.
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