Объезда нет: федеральную трассу под Новосибирском будут закрывать шесть ночей подряд

«Сибуправтодор» объявил о перекрытии омской трассы в Новосибирской области — дорогу будут закрывать с 01:00 до 05:00 на протяжении шести ночей начиная с 20 марта.

Перекрытие связано с тем, что в Коченёвском районе рядом с деревней Белобородово строят путепровод.

«В период с 20 марта по 25 марта 2018 года с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00 будет ограничено движение, а с 01:00 до 05:00 — закрыто движение», — предупредили в «Сибуправтодоре».

В пресс-службе управления сказали, что объезда для этого участка нет.

На этой неделе «Сибуправтодор» определил максимальную стоимость ремонта 2,5 километра этой же трассы на другом участке — около посёлка Чик, она составила 49 миллионов рублей.