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На Куйбышевском шоссе парализовано движение из-за ДТП с большегрузами
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На Куйбышевском шоссе парализовано движение из-за ДТП с большегрузами 

АиФ Рязань 16 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
Днем 16 марта на Южной окружной дороге столкнулись два большегруза, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, авария произошла на мосту, в районе пересечения Куйбышевского и Ряжского шоссе.
По словам водителя Mercedes-Benz, он не смог вовремя остановить свой автомобиль, и пытаясь уйти от столкновения выехал встречную полосу, но от удара уйти не получилось. У Mercedes оторвалась дверь и сильно деформировалась кабина. Сам водитель не пострадал. Из-за аварии, которая перекрыла обе полосы движения, в обоих направлениях скапливается серьезная пробка.
Фотографии с места ДТП на Куйбышевском шоссе
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