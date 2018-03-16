На Куйбышевском шоссе парализовано движение из-за ДТП с большегрузами

Днем 16 марта на Южной окружной дороге столкнулись два большегруза, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, авария произошла на мосту, в районе пересечения Куйбышевского и Ряжского шоссе.

По словам водителя Mercedes-Benz, он не смог вовремя остановить свой автомобиль, и пытаясь уйти от столкновения выехал встречную полосу, но от удара уйти не получилось. У Mercedes оторвалась дверь и сильно деформировалась кабина. Сам водитель не пострадал. Из-за аварии, которая перекрыла обе полосы движения, в обоих направлениях скапливается серьезная пробка.

Фотографии с места ДТП на Куйбышевском шоссе