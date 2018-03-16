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«Делимобиль» не зафиксировал серьезных случаев воровства за 2017 год
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«Делимобиль» не зафиксировал серьезных случаев воровства за 2017 год 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Оператор каршеринга «Делимобиль» не отметил ни одного серьезного инцидента с воровством за 2017-2018 годы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы компании.
«В прошлом году никаких серьезных случаев воровства не было, как и в этом», — сказал собеседник агентства.
Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda.
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