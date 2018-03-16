В Германии из-за пьяного машиниста столкнулись две электрички, есть пострадавшие

В немецком городе Кёльн произошло столкновения двух пригородных поездов, в результате которого травмы получили 43 человека.

Как сообщается, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась пятнадцати пострадавшим, один из них был госпитализирован, большинство из них отделались синяками.

В местной полиции полагают, что причиной аварии стало состояние алкогольного опьянения одного из машинистов, установленное при помощи дыхательного теста на алкоголь. Теперь для подтверждения этого факта будет проведён анализ его крови.

"Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего трамвая находился под воздействием алкоголя. Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB (транспортной службе Кёльна) на нашей памяти не случалось", — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Как ранее сообщала «СП», 4 февраля в американском штате Южная Каролина пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились более 140 человек, столкнулся с грузовым железнодорожным составом. В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

В результате аварии погибли два человека, еще 166 человек были доставлен в больницы с различными травмами.