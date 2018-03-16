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В ДТП с иномарками на Ленинском проспекте пострадал 8-летний ребенок
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В ДТП с иномарками на Ленинском проспекте пострадал 8-летний ребенок 

АиФ Санкт-Петербург 16 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Кировском районе 8-летний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок, передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла около 08.50 16 марта на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов.
По данным ведомства, проезжую часть не поделили автомобили Suzuki с 43-летним водителем за рулем и Peugeot, которым управляла 37-летняя женщина. На пассажирском сиденье второй иномарки находился мальчик, на которого и пришелся основной удар.
Ребенок доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.
По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
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