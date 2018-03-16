В ДТП с иномарками на Ленинском проспекте пострадал 8-летний ребенок

В Кировском районе 8-летний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок, передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу Ленинградской области . Авария произошла около 08.50 16 марта на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов.

По данным ведомства, проезжую часть не поделили автомобили Suzuki с 43-летним водителем за рулем и Peugeot, которым управляла 37-летняя женщина. На пассажирском сиденье второй иномарки находился мальчик, на которого и пришелся основной удар.

Ребенок доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.