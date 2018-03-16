В ГИБДД сообщили об изменении графиков экзаменов на права

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в связи с подготовкой к проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в отделениях № 1 и № 2 регистрационно-экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области произошли изменения.

В отделениях расположенных в Орле Ливнах в субботу 17 марта 2018 года прием граждан будет осуществляться до 12.00. В отделении № 3 в Мценске в соответствии с графиком работы подразделения.