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В ГИБДД сообщили об изменении графиков экзаменов на права
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В ГИБДД сообщили об изменении графиков экзаменов на права 

РИА 57 16 марта 2018
Фото: РИА 57
В Орловской области 17 марта 2018 года изменились графики работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в связи с подготовкой к проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в отделениях № 1 и № 2 регистрационно-экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области произошли изменения.
В отделениях расположенных в Орле и Ливнах в субботу 17 марта 2018 года прием граждан будет осуществляться до 12.00. В отделении № 3 в Мценске в соответствии с графиком работы подразделения.
Сообщение В ГИБДД сообщили об изменении графиков экзаменов на права появились сначала на РИА 57.
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