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Легковушка срубила опору ЛЭП под Раменским в Подмосковье
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Легковушка срубила опору ЛЭП под Раменским в Подмосковье 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Легковушку занесло на заснеженной дороге, машина вылетела с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи. Момент ДТП снял регистратор встречного авто.
Авария произошла около 14:40 в четверг, 15 марта, на съезде с Рыбхозного шоссе в Раменском районе Московской области.
На кадрах видно, как легковой серебристый автомобиль заносит и выбрасывает с дороги. Авто врезается прямо в опору ЛЭП, буквально срубая ее.
На сегодняшний день официальных данных о пострадавших в этом ДТП не распространяется.
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