Под Энгельсом пьяный водитель, уходя от погони, протаранил автобус с детьми 

ДТП с участием легкового авто произошло сегодня утром на 26 километре трассы «Энгельс-Ершов-Озинки» у села Безымянного. По данным Госавтоинспекции, в 9 утра сотрудники ППС в ходе проведения служебной операции по выявлению нетрезвых водителей, заприметили отечественный автомобиль, который на подъезде к посту резко развернулся в обратную сторону и попытался скрыться.
В ходе непродолжительной погони, нарушитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в автобус с детьми, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Известно, что на момент ДТП в автобусе находилось 9 старшеклассников.
«В результате столкновения никто не пострадал. Водитель ВАЗ-2112 был задержал, им оказался мужчина 1985 г.р., от которого исходил запах алкоголя. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии опьянения. Составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.