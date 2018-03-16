Под Энгельсом пьяный водитель, уходя от погони, протаранил автобус с детьми

ДТП с участием легкового авто произошло сегодня утром на 26 километре трассы «Энгельс-Ершов-Озинки» у села Безымянного. По данным Госавтоинспекции, в 9 утра сотрудники ППС в ходе проведения служебной операции по выявлению нетрезвых водителей, заприметили отечественный автомобиль, который на подъезде к посту резко развернулся в обратную сторону и попытался скрыться.

В ходе непродолжительной погони, нарушитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в автобус с детьми, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Известно, что на момент ДТП в автобусе находилось 9 старшеклассников.