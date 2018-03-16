Движение на участке Озерковской набережной ограничат с 20 марта по 30 декабря из-за строительных работ

Уточняется, что с 20 марта по 30 декабря круглосуточно будет ограничено движение на Озерковской набережной в районе вл. 13, стр. 16 на ул. Большая Татарская.

Ограничения будут действовать на одной полосе.