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Движение на участке Озерковской набережной ограничат с 20 марта по 30 декабря из-за строительных работ
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Движение на участке Озерковской набережной ограничат с 20 марта по 30 декабря из-за строительных работ 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Уточняется, что с 20 марта по 30 декабря круглосуточно будет ограничено движение на Озерковской набережной в районе вл. 13, стр. 16 на ул. Большая Татарская.
Ограничения будут действовать на одной полосе.
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