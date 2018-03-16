В Минераловодском округе из-за лихача пострадала женщина-водитель

Водитель, выехав на встречную полосу врезался в автомобиль в Минераловодском округе, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Утром 15 марта на 357 километре федеральной автодороги «Кавказ» произошла авария. Водитель Kia Cerato превысив скорость выехал на встречную полосу. В результате чего он врезался в Nissan Qashqai за рулем которого находилась 56-летняя местная жительница.

Она доставлена в больницу с травмой ноги и грудной клетки. Виновный в ДТП водитель не пострадал.

Известно, что 38-летний житель Пятигорска около 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Сейчас полицейскими проводится проверка. В момент удара нарушитель был трезв.