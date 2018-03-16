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Легковушка и фура лоб в лоб столкнулись в Сормове
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Легковушка и фура лоб в лоб столкнулись в Сормове 

В городе N 16 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
Легковой автомобиль «Хендай» и фура МАЗ-544 лоб в лоб столкнулись в Сормовском районе вчера, 15 марта. Водитель иномарки получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Автомобили столкнулись на улице Зайцева около 9.20. По данным ГИБДД, 33-летний водитель «Хендая» не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в большегруз. Стаж водителя иномарки составляет десять лет.
Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен.
Напомним, в Дзержинске водитель иномарки врезался в дерево и чуть не угробил пассажиров.
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