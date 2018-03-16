Легковушка и фура лоб в лоб столкнулись в Сормове

Легковой автомобиль «Хендай» и фура МАЗ-544 лоб в лоб столкнулись в Сормовском районе вчера, 15 марта. Водитель иномарки получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автомобили столкнулись на улице Зайцева около 9.20. По данным ГИБДД, 33-летний водитель «Хендая» не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в большегруз. Стаж водителя иномарки составляет десять лет.

Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Напомним, в Дзержинске водитель иномарки врезался в дерево и чуть не угробил пассажиров.