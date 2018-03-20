Спокойное движение: какие нововведения ждут российских водителей

Покидая автомобиль вне населенного пункта в темное время суток или в плохую погоду, водитель обязан надевать светоотражающий жилет. Соответствующее требование начало действовать с 18 марта. Forbes вспоминает другие изменения в ПДД, которые вскоре вступят или могут вступить в силу.

Жилет

В случае вынужденной остановки за городом (например, в результате ДТП), водитель, вышедший на проезжую часть или обочину, должен носить одежду из световозвращающей ткани. Это может быть жилет, куртка или жилет-накидка; одежда должна соответствовать ГОСТ, то есть нельзя прикрепить катафотную полосу к обычной куртке. При этом пассажиры не обязаны маркировать себя. Отметим, что в тексте документа не прописана ответственность за несоблюдение этого пункта ПДД. Таким образом, пока что нарушение остается на совести автомобилиста.

Напомним, что с 2015 года пешеходы, двигающиеся вдоль обочины загородных трасс или переходящие дорогу вне населенных пунктов в темное время суток, обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы. Это могут быть катафотные патчи на одежде или обуви, специальные браслеты, и так далее. Штраф за их отсутствие — 500 рублей.

Новая разметка

Разметка-«вафельница», введение которой обсуждалось много лет, должна наконец-то появиться на российских дорогах. Соответствующий ГОСТ уже утвержден. Решетка из диагональных линий будет обозначать участок дорожного полотна, въезд на который запрещен, если впереди образовался затор. Таким образом планируется решить проблему «самозапирающихся» перекрестков.

Если водитель не сможет проехать «вафельницу» без остановок, то получит штраф — исключение может быть сделано для тех, кто собрался поворачивать (но не разворачиваться), а не двигаться прямо. Штраф за нарушение правил проезда перекрестков составляет 1000 рублей.

Кроме того, планируется ввести в обращение два новых знака, которые будут наносится на асфальт — «разворот» и «станция зарядки электромобилей». Наконец, места на платных парковках будут отмечаться синим, а не белым цветом.

Новые знаки

России должны появиться так называемые «Зоны успокоенного движения», где пешеходы будут обладать абсолютным приоритетом. Иначе говоря, дорогу в таких районах можно переходить в любом месте. Скорость движения автотранспорта предполагается минимальная — 10-20 км/ч. Скорее всего, движение будет «успокоено» в исторических центрах крупных городов — на однополосных улицах, где дорожное полотно находится на одном уровне с тротуаром. По крайней мере, это распространенная за рубежом практика.

Еще один новый знак — «Движение автобусов запрещено». Появление знака приурочено к чемпионату мира по футболу. Его действие не будет распространяться на автобусы, совершающие регулярные маршруты, а так же оснащенные аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» — иначе говоря, на транспортные средства, чье местонахождение, направление и скорость движения известны. Отметим, что на время чемпионата в городах, где проводятся матчи, будет разрешено движение по выделенным полосам маршрутным такси, перевозящим клиентские группы.

Законопроекты

Этой весной Госдума рассмотрит сразу несколько законопроектов, ужесточающих ответственность для водителей. Пожалуй, самый важный из них вводит наказание за опасное вождение — термин, который уже два года «прописан» в ПДД, но не отражен в КоАП. Предполагается, что штраф за опасные маневры (препятствие обгону, необоснованное резкое торможение и т.д.) составит 5000 рублей. Кроме того, для нарушителя может серьезно подорожать ОСАГО. Не исключено, что в случаях, когда опасное вождение создало реальную угрозу жизни и здоровью участников движения, нарушитель может быть лишен прав.

Кроме того, будет рассмотрен законопроект, предусматривающий лишение прав для нарушителей-рецидивистов. Речь идет о значительном превышении скорости, выезде на встречную полосу — всего депутаты выбрали восемь опасных нарушений.

Парламентарии так же обсудят ужесточение наказания для водителей, повторно попавшихся пьяными за рулем, — штраф может быть поднят с 200-300 до 500 000 рублей. Срок заключения увеличен с 2 до 4 лет. Отметим, что залогом погашения штрафа может стать автомобиль.