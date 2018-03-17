С 18 марта всех водителей обяжут надевать световозвращающие жилеты

Уже в это воскресенье, 18 марта, правила дорожного движения дополнятся новым пунктом. Теперь при выходе из автомобиля на трассе водители должны будут надевать светоотражающие жилеты.

По задумке авторов поправок, в такой экипировке ночью и при тумане водителя смогут лучше разглядеть другие автомобилисты, а значит, и вероятность ДТП станет меньше.

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населённых пунктов в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине, водитель должен быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281–2014», — говорится в постановлении.

Жилет должен быть из яркой ткани — салатовой или оранжевой, обязательно со светоотражающими полосами.

Автоинспекторы отмечают, что наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах. Такой же опыт решили внедрить и в России

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