фото из архива редакцииАвтоледи сбила пешехода у края проезжей частиВ Нижегородской области автоледи сбила пешехода у края проезжей части
Права женщина получила год назад. Дорожный инцидент произошёл в Ворсме, на улице Советской. По информации отдела пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, в светлое время суток 30-летняя автоледи за рулём «Лады» сбила пешехода, который шёл по краю проезжей части.
Пострадавшему мужчине 57 лет. Удар был такой силы, что у него сломана левая нога. Пришлось госпитализировать.