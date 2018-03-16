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Автоледи сбила пешехода у края проезжей части
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Автоледи сбила пешехода у края проезжей части 

Нижегородская правда 16 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииАвтоледи сбила пешехода у края проезжей частиВ Нижегородской области автоледи сбила пешехода у края проезжей части
Права женщина получила год назад. Дорожный инцидент произошёл в Ворсме, на улице Советской. По информации отдела пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, в светлое время суток 30-летняя автоледи за рулём «Лады» сбила пешехода, который шёл по краю проезжей части.
Пострадавшему мужчине 57 лет. Удар был такой силы, что у него сломана левая нога. Пришлось госпитализировать.
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