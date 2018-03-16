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В Тверской области полицейские организовали пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу»
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В Тверской области полицейские организовали пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Дорожные полицейские посетили ребят из Васильевской школы Калининского района. Уроки безопасности прошли у первоклассников и учащихся четвертого класса.
Полицейские обсудили схемы индивидуального безопасного маршрута «Дом — Школа — Дом». Ребята на собственном примере рассказали одноклассникам, как они передвигаются по маршруту, повторили правила перехода через проезжую часть по пешеходному переходу и узнали об опасности, которая может подстерегать, если не соблюдать Правила дорожного движения.
Сотрудники полиции подробно рассмотрели причины ДТП с участием несовершеннолетних, обсудили проблему детского дорожно-транспортного травматизма. Рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно на загородных дорогах.
Полицейские уверенны, что проведение подобных мероприятий вырабатывает у детей модель безопасного поведения на улицах, дорогах и формирует правильное понимание ПДД.
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