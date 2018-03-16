Число ДТП на ж/д переездах Московской железной дороги выросло в два раза в январе-феврале — до 10 случаев

«В январе-феврале 2018 г. нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий. Так, в 2018 г. произошло 10 происшествий (за аналогичный период 2017 г. — пять происшествий). В результате пострадали 11 человек, из которых шесть — погибли (в 2017 г. — семь человек, из них смертельно пять). Все пострадавшие — водители и пассажиры автотранспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство происшествий произошло с пассажирскими и пригородными поездами. Незаконно выезжая на пути перед приближающимся поездом, автомобилисты подвергают опасности не только свои жизнь и здоровье, но и — пассажиров поездов и локомотивных бригад. Для профилактики ДТП на переездах проводится комплексная работа: техническое обслуживание и модернизация переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия с водителями.