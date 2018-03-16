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Число ДТП на ж/д переездах Московской железной дороги выросло в два раза в январе-феврале — до 10 случаев
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Число ДТП на ж/д переездах Московской железной дороги выросло в два раза в январе-феврале — до 10 случаев 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
«В январе-феврале 2018 г. нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий. Так, в 2018 г. произошло 10 происшествий (за аналогичный период 2017 г. — пять происшествий). В результате пострадали 11 человек, из которых шесть — погибли (в 2017 г. — семь человек, из них смертельно пять). Все пострадавшие — водители и пассажиры автотранспорта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство происшествий произошло с пассажирскими и пригородными поездами. Незаконно выезжая на пути перед приближающимся поездом, автомобилисты подвергают опасности не только свои жизнь и здоровье, но и — пассажиров поездов и локомотивных бригад. Для профилактики ДТП на переездах проводится комплексная работа: техническое обслуживание и модернизация переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия с водителями.
В январе-феврале железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 161 рейд на переездах, во время которых зафиксировано 131 нарушение водителями правил при пересечении путей. Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
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