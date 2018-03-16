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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу
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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину, пытавшегося забраться на платформу, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня в 07:00 мск мужчина 1973 года рождения при попытке взобраться на платформу станции Заря Горьковского направления МЖД был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Петушки. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила она.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Следственное управление вновь призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.
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