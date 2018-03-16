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Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей
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Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Фото: Лаборатория новостей
В дежурную часть Отдела МВД по г. Норильску поступил звонок от жителя Москвы, который попросил зарегистрировать его обращение с выражением благодарности в адрес полицейских Северного города.
Звонивший пояснил, что его супруге, находившейся в Норильске с рабочим визитом, при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу автомобиль не уступил ей дорогу и женщина чуть не попала в аварию. Экипаж ДПС, заметив произошедшее, на патрульном автомобиле задержал нарушителя. Госавтоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности.
«Сотрудникам Отдела ГИБДД выражаю большую благодарность за четкое и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей в части незамедлительного реагирования на нарушения правил дорожного движения и профессионализм, проявляемый в своей работе», — подчеркнул благодарный гражданин.
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