Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей

В дежурную часть Отдела МВД по г. Норильску поступил звонок от жителя Москвы , который попросил зарегистрировать его обращение с выражением благодарности в адрес полицейских Северного города.

Звонивший пояснил, что его супруге, находившейся в Норильске с рабочим визитом, при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу автомобиль не уступил ей дорогу и женщина чуть не попала в аварию. Экипаж ДПС , заметив произошедшее, на патрульном автомобиле задержал нарушителя. Госавтоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности.

«Сотрудникам Отдела ГИБДД выражаю большую благодарность за четкое и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей в части незамедлительного реагирования на нарушения правил дорожного движения и профессионализм, проявляемый в своей работе», — подчеркнул благодарный гражданин.