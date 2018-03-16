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Легковушка протаранила остановку в Чебоксарах
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Легковушка протаранила остановку в Чебоксарах 

360tv.ru 23 часа назад
Фото: pg21.ru
В Чебоксарах легковушка в результате ДТП вылетела на остановку и сбила девушку. Аварию зафиксировала камера видеорегистратора. Запись опубликовали в YouTube.
Как сообщили «360» в  пресс-службе
ГИБДД по Чувашской Республике, пострадавшая попала под колеса, после чего была доставлена в больницу. ЧП произошло утром в пятницу, 16 марта. Машины столкнулись на Эгерском бульваре вблизи остановки «Рябинка».
Водитель Opel Astra при выезде с прилегающей территории нарушила правила дорожного движения, не уступив дорогу автомобилю Renault Laguna. Последний автомобиль отбросило прямо на остановку со стоящими людьми. В результате пострадала девушка.
Сегодня в 08:20 на Эгерском бульваре в Чебоксарах произошло ДТП. Водитель автомашины Opel Astra при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине Renault Laguna и совершила ДТП. Соответственно последним машину Renault отбросило на тротуар, в результате чего произошел наезд на  26-летнюю
девушку
— ГИБДД по Чувашской Республике.
Ранее такси сбило двух пешеходов на Рязанском проспекте в Москве. Медики госпитализировали одного пострадавшего. «360» опубликовал фотографии с места жесткого столкновения.
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