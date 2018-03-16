Легковушка протаранила остановку в Чебоксарах

Чебоксарах легковушка в результате ДТП вылетела на остановку и сбила девушку. Аварию зафиксировала камера видеорегистратора. Запись опубликовали в YouTube.

Как сообщили «360» в пресс-службе

ГИБДД по Чувашской Республике , пострадавшая попала под колеса, после чего была доставлена в больницу. ЧП произошло утром в пятницу, 16 марта. Машины столкнулись на Эгерском бульваре вблизи остановки «Рябинка».

Водитель Opel Astra при выезде с прилегающей территории нарушила правила дорожного движения, не уступив дорогу автомобилю Renault Laguna. Последний автомобиль отбросило прямо на остановку со стоящими людьми. В результате пострадала девушка.

Сегодня в 08:20 на Эгерском бульваре в Чебоксарах произошло ДТП. Водитель автомашины Opel Astra при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине Renault Laguna и совершила ДТП. Соответственно последним машину Renault отбросило на тротуар, в результате чего произошел наезд на 26-летнюю

девушку

— ГИБДД по Чувашской Республике.