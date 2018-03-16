Подросток на элитном Lexus врезался в машину Росгвардии в Воронеже

Видео ДТП появилось в сети. Несовершеннолетний парень на кроссовере Lexus RX-200 врезался в служебный «УАЗ» Росгвардии на пересечении улицы Маршала Жукова и бульвара Победы в 23:15 четверга, 15 марта. Обошлось без пострадавших, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе Росгвардии. Видео последствий аварии появилось в соцсети.