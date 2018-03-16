Ещё
Подросток на элитном Lexus врезался в машину Росгвардии в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток на элитном Lexus врезался в машину Росгвардии в Воронеже 

Вести Воронеж 16 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Видео ДТП появилось в сети. Несовершеннолетний парень на кроссовере Lexus RX-200 врезался в служебный «УАЗ» Росгвардии на пересечении улицы Маршала Жукова и бульвара Победы в 23:15 четверга, 15 марта. Обошлось без пострадавших, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе Росгвардии. Видео последствий аварии появилось в соцсети.
По данным правоохранителей, служебный «УАЗ» остановился на красный сигнал светофора на улице Маршала Жукова. В этот момент подросток на элитном кроссовере не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в служебный автомобиль Росгвардии. По словам очевидцев, несовершеннолетний попытался скрыться, но ему это не удалось. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Появились подробности угона машины, на которой неизвестный устроил 3 ДТП в Воронеже Жителей Воронежской области предупредили о возрастающей опасности на дорогах из-за непогоды В Воронеже протаранивший шиномонтаж водитель BMW ответит в суде за смерть человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ187
Украина пожаловалась в ООН154
В Госдуме оценили заявление Порошенко46
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля721
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение