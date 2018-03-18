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Водитель такси погиб в автокатастрофе в Ставрополе
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Водитель такси погиб в автокатастрофе в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 12 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Таксист погиб при столкновении его Daewoo с Mercedes накануне вечером в Ставрополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Автокатастрофа произошла на перекрестке улиц Лермонтова и Краснофлотская. Водитель немецкой иномарки скрылся с места преступления, но позже вернулся, уточняется в комментариях.
Были ли в такси компании «Максим», телефонный номер которой указан на машине, пассажиры, точно не известно. На выложенных комментаторами фотографиях отчётливо виден регистрационный знак Mercedes из Дагестана.
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