Водитель такси погиб в автокатастрофе в Ставрополе

Таксист погиб при столкновении его Daewoo с Mercedes накануне вечером в Ставрополе , сообщают очевидцы в социальных сетях.

Автокатастрофа произошла на перекрестке улиц Лермонтова и Краснофлотская. Водитель немецкой иномарки скрылся с места преступления, но позже вернулся, уточняется в комментариях.