Водитель такси погиб в автокатастрофе в Ставрополе 

Таксист погиб при столкновении его Daewoo с Mercedes накануне вечером в Ставрополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Автокатастрофа произошла на перекрестке улиц Лермонтова и Краснофлотская. Водитель немецкой иномарки скрылся с места преступления, но позже вернулся, уточняется в комментариях.
Были ли в такси компании «Максим», телефонный номер которой указан на машине, пассажиры, точно не известно. На выложенных комментаторами фотографиях отчётливо виден регистрационный знак Mercedes из Дагестана.