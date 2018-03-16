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60-километровый участок Тюменского тракта расширят в два раза
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60-километровый участок Тюменского тракта расширят в два раза 

e1.ru 23 часа назад
Фото: e1.ru
Ещё 60 километров Тюменского тракта ждёт реконструкция. Дорогу планируют расширить до четырёх полос со 180-го по 240-й километр (за Пышмой — ближе к границе Свердловской области).
Уралуправтодор, который курирует федеральную трассу, объявил конкурс на разработку проекта реконструкции дороги. Капитальный ремонт планируют проводить в два этапа, сначала со 180-го по 220-й км, а затем с 220-го по 240-й км. В целом на проект из федерального дорожного фонда выделили 71,5 миллиона рублей. Вся документация должна быть готова к июню 2019 года.
Проектировщики также должны разработать схему организации движения на время реконструкции дороги.
Сейчас идёт I и II этапы реконструкции Тюменского тракта — со 148-го по 160-й километр (в районе Камышлова). Дорогу обещают расширить до четырёх полос к 1 октября 2018 года. После этого дорожники начнут третий этап реконструкции Тюменского тракта, участка длиной 9 километров.
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