60-километровый участок Тюменского тракта расширят в два раза

Ещё 60 километров Тюменского тракта ждёт реконструкция. Дорогу планируют расширить до четырёх полос со 180-го по 240-й километр (за Пышмой — ближе к границе Свердловской области ).

Уралуправтодор, который курирует федеральную трассу, объявил конкурс на разработку проекта реконструкции дороги. Капитальный ремонт планируют проводить в два этапа, сначала со 180-го по 220-й км, а затем с 220-го по 240-й км. В целом на проект из федерального дорожного фонда выделили 71,5 миллиона рублей. Вся документация должна быть готова к июню 2019 года.

Проектировщики также должны разработать схему организации движения на время реконструкции дороги.