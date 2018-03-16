На Ставрополье водитель «Москвича» погиб, столкнувшись с тремя машинами 

ДТП с четырьмя автомобилями случилось на подъезде к Ставрополю, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Вечером 15 марта водитель автомобиля «Москвич-214122» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «КАМАЗом», затем с BМW Х5 и «ВАЗ-21099».
В результате аварии ее виновник погиб на месте от полученных травм. Известно, что водитель «Москвича», 28 — летний житель села Тахта уже привлекался к ответственности за выезд на встречную полосу и нарушение дорожной разметки.
При осмотре автомобиля полицейские выявили крайнюю изновшенность резинв «Москвича». По факту ДТП проводится проверка.