На Ставрополье водитель «Москвича» погиб, столкнувшись с тремя машинами

ДТП с четырьмя автомобилями случилось на подъезде к Ставрополю , сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 15 марта водитель автомобиля «Москвич-214122» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «КАМАЗом» , затем с BМW Х5 и «ВАЗ-21099».

В результате аварии ее виновник погиб на месте от полученных травм. Известно, что водитель «Москвича», 28 — летний житель села Тахта уже привлекался к ответственности за выезд на встречную полосу и нарушение дорожной разметки.

При осмотре автомобиля полицейские выявили крайнюю изновшенность резинв «Москвича». По факту ДТП проводится проверка.