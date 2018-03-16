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В Томской области сотрудники полиции в рамках открытого урока разъяснили будущим водителям о возможностях получения государственных услуг в электронном виде
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В Томской области сотрудники полиции в рамках открытого урока разъяснили будущим водителям о возможностях получения государственных услуг в электронном виде 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Сотрудники ГИБДД ОМВД Росси по Молчановскому району провели открытый урок по основам безопасного вождения автомобиля категории «Б» в Молчановском учебном центре профессиональных квалификаций.
В рамках мероприятия государственный инспектор безопасности дорожного движения Виталий Михайлов оценил эффективность практического обучения будущих водителей мастерами данного учебного учреждения. Затем студенты на практике продемонстрировали знания и умения управления автомобилем.
В ходе открытого урока сотрудник ГИБДД разъяснял гражданам алгоритм действия для регистрации на портале www.gosuslugi.ru.
Полицейский обратил внимание жителей Молчановского района на безусловные достоинства, которыми обладают зарегистрированные пользователи данного сервиса.
Участники мероприятия активно интересовались возможностью получения государственных услуг в электронном виде, задавали интересующие их вопросы, а некоторые признались, что уже успели воспользоваться услугами в электронном виде, существенно сэкономив при этом свое время.
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