В центре Ярославля «Тойота» протаранила учебный автомобиль

Появилось видео аварии, которая произошла 14 марта на площади Мира. «Тойота», выезжая на круг с улицы Городской вал, протаранила учебную машину, которая ехала по проспекту Ленина.

За рулём учебного автомобиля скорее всего сидел инструктор — выйдя из машины, мужчина поругался и начал доставать из багажника аварийный знак. За ним через водительскую дверь с пассажирского сиденья вылезла девушка, её дверь оказалась заблокирована «Тойотой».

Опытные водители обсуждают, что это сложный перекрёсток.

— Тут нужно подавать в суд на ГИБДД в связи с небезопасной и противоречащей разметкой и светофорами, — написал пользователь Рокэ Алва в комментарии к видео на ютьюб. — Круг-кольцо нарисовать не могут.

К счастью, в ДТП люди не пострадали, досталось только машинам.

ДТП на площади Мира