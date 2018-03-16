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На Ставрополье гонщик повис на отбойнике
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На Ставрополье гонщик повис на отбойнике 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Автомобилист не справился с управлением в Александровском районе, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Днем 15 марта на автодороге «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды» молодой человек не справился управлением. В результате, чего автомобиль повис на отбойнике.
Известно, что 18-летний житель села Александровского превысил скорость, не заметил металлическое ограждение и въехал в него. Молодой человек не имел права управлять транспортным средством.
Во время аварии водитель был трезв, но в машине находился пьяный пассажир. Лихач доставлен в больницу с травмой головы, пассажир не пострадал.
Сейчас выясняются обстоятельства аварии.
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